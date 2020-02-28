الصين: ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 2790 حالة

ارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس “كورونا المستجد” بالصين إلى ألفين و790 حالة.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، الخميس، بأن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة بلغ 44 شخصًا.

وأشار البيان إلى أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها وصل إلى 327 إصابة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات منذ انتشار الفيروس إلى 78 ألفًا و824 إصابة.

وظهر الفيروس الغامض في الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع. (الأناضول)