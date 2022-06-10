الصين تبلغ اميركا عزمها خوض حرب عالمية من اجل تايوان

ابلغ وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه، نظيره الأميركي، لويد أوستن، أن بلاده لن تتردد بشن حرب على تايوان في حال فكرت الجزيرة بالاستقلال مطالباً واشنطن بالتراجع فوراً عن بيع أي أسلحة هجومية لتايوان.

جاء ذلك في ظل لقاء اجتماع للقائدين العسكريين في قمة شنغريلا بسنغافورة يعد هو الأول بهذا المستوى منذ تسلم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسلطة



والتقى وزيرا الدفاع الأميركي لويد أوستن والصيني الجنرال ويفنغ خه في سنغافورة على هامش حوار شانغريلا، الاجتماع الأمني الرئيسي في آسيا.

وقال وزير الدفاع الأميركي لنظيره الصيني إن على الصين "الامتناع عن القيام بأي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار".

بدوره، تعهّد وي بأن الصين "ستسحق إلى أشلاء أي مخطط لاستقلال تايوان وتؤكد بحزم على وحدة الوطن الأم"، وفق ما نقلت عنه وزارة الدفاع الصينية.

من جهته، أعاد أوستن تذكير نظيره الصيني بضرورة عدم تقديم الدعم المادي إلى روسيا، بحسب ما نقل مسؤول أميركي كبير.

وقبيل الاجتماع، قال المسؤول الأميركي إن التركيز سينصب على محاولة احتواء العلاقات المتوترة بين البلدين.

فيما ذكرت وسائل إعلام صينية أن بكين ستستغل الاجتماع لبحث التعاون مع الولايات المتحدة.

يذكر أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة شهدت توترا في الآونة الأخيرة مع عدم توافق أكبر اقتصادين في العالم حول عدة ملفات، بدءا من سيادة تايوان وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشاط بكين العسكري في بحر الصين الجنوبي.

ومع بداية الحرب في أوكرانيا، دعت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، حكومتها إلى البقاء في "حالة تأهب قصوى" ضد ما وصفته بـ "الحرب المعرفية" وجهود التضليل من قبل القوى الأجنبية، التي تهدف إلى "استخدام التوترات في أوكرانيا لإذكاء الذعر وعدم الاستقرار في تايوان".