الصين تبني حاملة طائرات ثالثة

أفاد مركز أبحاث في واشنطن أن صورا حديثة التقطتها أقمار صناعية تشير إلى أن الصين بصدد بناء حاملة طائرات جديدة ستكون الثالثة من نوعها في أسطولها البحري الحربي.

ونشرت وحدة "تشاينا باور" التابعة لمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية صورا لسفينة ضخمة قيد التصنيع في حوض جيانغنان للسفن في شنغهاي.

وقالت الوحدة: "يبدو من خلال السحب والضباب ما يظهر أنه مقدمة سفينة ضخمة والجزء الرئيسي لهيكلها".

وأضافت: "على الرغم من محدودية التفاصيل المتعلقة بطراز 002، فإن ما يمكن ملاحظته في جيانغنان يتوافق مع ما يتوقع بأنه حاملة الطائرات الثالثة لجيش التحرير الشعبي الصيني".

وبحسب الصور يجري العمل على تجميع مقدمة السفينة وهيكلها، التي من المرجح أن تكون الأساس لحاملة طائرات من طراز 002 بوزن يراوح بين 80 و85 ألف طن، علما بأن البحرية الصينية تخطط لبناء سفينة حربية من هذا النوع.

وحصلت الصين على أول حاملة طائرات من روسيا وأطلقت عليها اسم "لياونينغ"، وهي سفينة تعود إلى 3 عقود ووزنها 66 ألف طن.

ولفتت تشاينا باور إلى أنه بالاستناد إلى الصور، يبدو أن حوض بناء السفن في جيانغنان يقوم بإنشاء رافعة وحوض جديدين وقناة تدشين للسفن لاستيعاب حاملة الطائرات الجديدة الضخمة.