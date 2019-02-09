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الصين تحتج على زيارة رئيس الوزراء الهندي لمنطقة حدودية متنازع عليها

الصين تحتج على زيارة رئيس الوزراء الهندي لمنطقة حدودية متنازع عليها
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