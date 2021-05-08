الصين تحدد مكان وتاريخ سقوط الصاروخ

خرجت بكين عن صمت طويل ومحرج كانت لزمته السلطات الفضائية والدبلوماسية الصينية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين خلال مؤتمر صحافي دوري "بسبب التصميم التقني لهذا الصاروخ، أكثرية مكوناته ستحترق وتُدمر خلال العودة للغلاف الجوي".

وأشار إلى أن "احتمال التسبب بأضرار للنشاطات الجوية أو (الأشخاص والمنشآت والنشاطات) على الأرض ضئيل جدا".

وتخصص وسائل الإعلام الصينية، السبت، تغطية الحد الأدنى للحدث مكتفية بإيراد تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية.

يسقط في مياه دولية بالبحر



وكانت صحيفة غلوبال تايمز الصينية قد ذكرت الأربعاء أن حطام الصاروخ سيسقط على الأرجح في مياه دولية، وسط مخاوف من أن يسبب ضررا عندما يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض.

بشأن إعادة بقايا الصاروخ "لونغ مارش 5ب"، الذي حمل الوحدة التقنية الأساسية للمحطة الفضائية الصينية إلى المدار، إلى الغلاف الجوي، صرح خبراء فضاء صينيون لصحيفة غلوبال تايمز في وقت سابق أن هيكل الصاروخ الأشبه بـ"جلد رقيق وحشو كثير"، وبعد استهلاك الوقود بداخل الصاروخ أثناء عملية الإطلاق، فإن القطع المتبقية من جسم الصاروخ لا تكون كبيرة، إضافة إلى ذلك، ونظرا إلى أن جسم الصاروخ مصنوع أساسا من سبائك الألومنيوم، فسيحترق معظمه بسهولة في الغلاف الجوي. لذلك، وبالمقارنة مع المحطات الفضائية أو الأقمار الصناعية الكبيرة، فإنه من غير المرجح أن تتسبب بقايا الصواريخ في إلحاق ضرر بالأرض. في الوقت نفسه، فإن مسار طيران الصاروخ ليس "خارج عن السيطرة" كما ذكرت بعض وسائل الإعلام. فقد تم حسابه بدقة، ويتم تقصير وقت رحلته في المدار عن عمد من خلال تخميله.

موسكو تحدد مكان الصاروخ



موسكو تعلق



وحددت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" المكان والموعد المتوقعين لسقوطه وذكرت "روس كوسموس" على قناتها الرسمية في تطبيق "تيليغرام" اليوم السبت أن المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من الصاروخ Long March 5B (والتي يبلغ وزنها 18 طنا) قد تصل غلاف الأرض بعد الساعة الـ02:30 من فجر يوم غد التاسع من مايو (11:30 من مساء يوم الجمعة بتوقيت غرينيتش) في منطقة بحر تيمور جنوبي إندونيسيا.

وأشارت الوكالة الفضائية الروسية إلى أن جزءا من مرحلة الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي، لكن بعض مكوناته المقاومة للنيران قد تسقط على سطح الأرض.

وأكدت "روس كوسموس" أنها تواصل متابعة مسار المرحلة الخارجية عن السيطرة، لافتة إلى أنها تفقد بشكل مستمر ارتفاعها المداري.

وأوضحت الوكالة أن مؤشري أوج ارتفاع الصاروخ وحضيضه انخفضا خلال الساعات الـ24 الماضية من 267 و156 كيلومترا حتى 218 و146 كيلومترا على التوالي.

ومنذ أسبوع أطلقت الصين صاروخها الفضائي "لونغ مارش 5بي" إلى محطتها الدولية في الفضاء، لكنها فقدت السيطرة عليه ولم تستطيع تحديد وجهته النهائية.

