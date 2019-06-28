الصين تحذر من مخاطر كبرى على النظام الدولي

أعلنت الصين أن الحمائية و”أساليب المضايقة” تهدد النظام العالمي، في وقت يشارك الرئيس شي جينبينغ في قمة مجموعة العشرين في اليابان حيث يعقد اجتماعا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب السبت.

والتقى شي ثلاثة رؤساء أفارقة على هامش قمة أكبر عشرين اقتصاد في العالم التي افتتحت الجمعة في أوساكا وسط خلافات جيوسياسية وحرب تجارية بين واشنطن وبكين وانقسامات حول التغير المناخي.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الصينية داي بينغ للصحافيين: “أشار جميع القادة في هذا الاجتماع إلى أن النهج الأحادي والحمائية وأساليب المضايقة في تزايد، ما يشكل خطرا كبيرا على العولمة الاقتصادية والنظام الدولي، وتحديات كبرى للبيئة الخارجية للدول النامية”.

وأوضح أن شي التقى رؤساء مصر عبد الفتاح السيسي وجنوب إفريقيا سيريل رامافوسا والسنغال ماكي سال.

وإن كان مضمون المحادثات نسب إلى الرؤساء الأربعة، إلا أن صياغة التصريحات تستخدم الخطاب الذي تنتقد به بكين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يوحي بأن شي جينبينغ قد يعتمد موقفا متشددا خلال لقائه مع ترامب.

وقبل وصوله إلى اليابان، أعلن ترامب أن “اقتصاد الصين ينهار، يريدون إبرام اتفاق”.

وفشلت جهود البلدين للتوصل إلى اتفاق تجاري في ايار/مايو، وتتجه الأنظار الآن إلى اللقاء المرتقب بين الرئيسين السبت في اليابان.

غير أن الخبراء يرون أن الفرص ضئيلة للتوصل إلى اتفاق خلال قمة العشرين، معتبرين أن أقصى ما يمكن تحقيقه هو هدنة تحول دون فرض واشنطن رسوما جمركية مشددة جديدة وتمنع المزيد من التصعيد.

لكن حتى هذا الاحتمال ليس مضمونا وكتبت صحيفة “وول ستريت جورنال” الخميس أن بكين تطالب واشنطن مسبقا بالتخلي عن منع الشركات الأمريكية من التعامل مع مجموعة “هواوي” الصينية للاتصالات التي تعتبرها واشنطن بمثابة خطر على أمنها القومي. (أ ف ب)