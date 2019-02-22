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الصين تدعو لتسريع دمج "طريق الحرير" و"رؤية السعودية 2030"

الصين تدعو لتسريع دمج "طريق الحرير" و"رؤية السعودية 2030"
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