الصين ترد على تصريحات ترامب حول تسرّب كورونا من مختبر في ووهان

نفى المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، الادعاءات التي تفيد بأن فيروس كورونا تسرب من مختبر مدينة ووهان.

وقال شوانغ، في تصريح صحافي الجمعة، إن مختبر ووهان “غير قادر على تصميم وخلق فيروسات كورونا، وأنه لم يفعل ذلك أبدا”.

وأضاف أن المختبر يحقق جميع التدابير الوقائية والسلامة البيولوجية لمنع تسرب أي مسببات للأمراض، مضيفا أن “الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومزيفة تماما”.

وذكر شوانغ، أن مصدرالفيروس مشكلة علمية معقدة، وأنه يجب فحصها من قبل العلماء والأخصائيين.

وانتقد تصريحات السياسيين الأمريكيين حول تحميل الصين مسؤولية الوباء العالمي، داعيا الولايات المتحدة لقضاء وقت أكثر من أجل السيطرة على الوباء.

ومساء الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اطلع على أدلة تفيد بأن كورونا مصدره مختبر ووهان.

وظهر الفيروس الغامض في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، في ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

وحتى صباح الجمعة، أصاب الفيروس إجمالا أكثر من 3 ملايين و300 ألف حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 233 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و37 ألفا، وفق موقع “worldometers” المختص برصد ضحايا الفيروس. (الأناضول)