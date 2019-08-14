الصين ترفض السماح لسفن حربية أمريكية بزيارة موانىء هونغ كونغ

رفضت الصين طلبين لسفينتين حربيتين أمريكيتين لزيارة موانىء هونغ كونغ، وفق ما أعلنه أسطول المحيط الهادي الأمريكي الثلاثاء، مع دخول البلدين في مشاحنة كلامية بسبب التظاهرات المؤيدة للديموقراطية في المدينة.

وكان مقررا أن ترسو السفينة البرمائية الأمريكية “يو أس أس غرين باي” في أحد موانىء هونغ كونغ السبت، فيما خططت سفينة “يو أس أس لايك اري” التي تحمل صواريخ موجهة لزيارة الجزيرة الشهر المقبل، وفق بيان لنايت كريستينسن نائب المتحدث باسم اسطول المحيط الهادي.

وقال كريستينسن”الحكومة الصينية رفضت طلبات زيارة لموانىء هونغ كونغ” للسفينتين.

ومنذ اسابيع تستمر الاحتجاجات في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع اليوم بشبه حكم ذاتي، حيث شلت التظاهرات الثلاثاء مطار المدينة لليوم الثاني.

وتعتبر بكين بأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة ممولة من الغرب، دون ان تقدم حتى الآن أي أدلة تدعم مزاعمها.

وفي بداية الشهر، طالبت بكين الدبلوماسيين الأمريكيين المقيمين في هونغ كونغ ب”التوقف عن التدخل” في شؤون المدينة، بعد ظهور تقارير عن لقائهم بنشطاء مؤيدين للديمقراطية.

وواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات، الثلاثاء، داخل واشنطن لتفاديه استخدام عبارات قاسية في رده على تعامل بكين مع المتظاهرين الذين يحتجون على تراجع الحريات في هذا المركز المالي العالمي.

وآخر زيارة لسفينة حربية أمريكية الى هونغ كونغ كانت في نيسان/ابريل الماضي.

وفي أيلول/سبتمبر، ومع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، رفضت الصين ايضا منح السفينة البرمائية الهجومية “يو اس اس واسب” اذنا لزيارة هونغ كونغ. (أ ف ب)