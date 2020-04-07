الصين ترفع آخر القيود عن مدينة "ووهان" بؤرة تفشي كورونا

ترفع السلطات الصينية اعتبارا من منتصف ليلة الثلاثاء آخر القيود عن مدينة ووهان وسط البلاد، والتي ظهر فيها وباء كورونا لأول مرة في العالم، وذلك بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من خضوعها لإغلاق صارم للسيطرة على المرض.

وبناء عليه، ستعود حركة المرور إلى طبيعتها في ووهان، ومن المقرر أيضا استئناف حركة الطيران، وسيكون باستطاعة السيارات مغادرة المدينة، ويمكن للأشخاص السفر بالقطارات شريطة أن يكونوا أصحاء، ولم يخالطوا أي مصابين مؤخرا.

وينظر إلى استئناف الحياة الطبيعية في المدينة -التي يقطنها 11 مليونا- كمؤشر مهم للصين على انتهاء أسوأ أزمة صحية عاشتها البلاد منذ عقود.

بروز قلق

وألغت السلطات في ووهان حالة "الخلو من الوباء" في 45 مجمعا سكنيا بسبب ظهور حالات إصابة عديمة الأعراض وأسباب أخرى لم تعلن، وفقا لما نقلته وكالة الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية للأنباء أمس.

وتسمح حالة "الخلو من الوباء" للسكان في ووهان بمغادرة منازلهم لمدة ساعتين للقيام بأمور ضرورية.

وكان إقليم هوبي -وعاصمته ووهان- قد بدأ أواخر الشهر الماضي تخفيف القيود على السفر مع سعي السلطات لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، غير أن ارتفاع الإصابات عديمة الأعراض يثير القلق، خاصة مع استعداد ووهان للسماح للمواطنين بالسفر خارج المدينة بدءا من يوم غد الأربعاء، بعد أسابيع من عزل المدينة الموبوءة في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

ويعتقد أن سلالة فيروس كورونا -التي لم يعثر لها على علاج لحد الساعة- انتقلت من حيوان مجهول إلى البشر بسوق للحيوانات البرية في ووهان في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومن بين إجمالي أكثر من 80 ألف إصابة بكورونا سجلت رسميا في الصين كان هناك 50 ألفا في ووهان وحدها، كما أن هناك 2500 وفاة في المدينة من بين 3300 وفاة سجلت في عموم البلاد.