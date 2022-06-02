الصين تستعد للسيناريو الأسوأ في تايوان

قالت صحيفة صينية، إن الجيش الصيني يستعد لإجراء المزيد من المناورات العسكرية في مضيق تايوان، تحسبا لأي نزاع عسكري في المنطقة.

وأفادت "غلوبل تايمز"، بأن اليابان والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان خطط التدخل في قضية تايوان.

وقالت: "إن الجيش الصيني سيُجري المزيد من المناورات العسكرية مع الأخذ في الاعتبار إمكانية حدوث السيناريو الأسوأ".

وقد نفذ الجيش الصيني أخيرا ثلاثة مشاريع تدريبية كبيرة قرب جزيرة تايوان.

وقال الخبير العسكري سونغ جونبينغ للصحيفة، إن الجيش الصيني يستعد الآن لاحتمال وقوع نزاع عسكري.

وقد حذر متحدث وزارة الخارجية الصينية، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة من مغبة دعم القوى الانفصالية في جزيرة تايوان.

وكانت متحدثة مكتب مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية قد أعلنت أن بلادها مستعدة لبذل جهودها لاستعادة الوحدة مع جزيرة تايوان سلميًا، ولكنها لن تتخلى عن إمكانية استخدام القوة ضد التدخل الخارجي والانفصاليين الذين يصرون على استقلال الجزيرة.