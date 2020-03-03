الصين تسجل أدنى عدد إصابات بفيروس كورونا منذ يناير

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 125 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس، انخفاضا من 202 حالة في اليوم السابق، وهذا أدنى مستوى منذ بدأت اللجنة في نشر البيانات في يناير/ كانون الثاني.

وكان الانخفاض الحاد في الإصابات الجديدة عن اليوم السابق مدفوعا بتراجع الحالات المؤكدة الجديدة في ووهان، المدينة الأكثر تضررا في الصين.

وانخفضت الإصابات الجديدة في ووهان إلى 111 من 193 قبل يوم وتمثل هذه الإصابات معظم حالات الإصابة الجديدة البالغة 114 في إقليم هوبي الاثنين.

وباستثناء إقليم هوبي، تم رصد 11 حالة إصابة مؤكدة في البر الرئيسي الصيني، الإثنين.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة في البر الرئيسي حتى الآن إلى 80151 حالة.

وبلغ عدد الوفيات في البر الرئيسي الصيني 2943 بحلول نهاية الاثنين بزيادة 31 حالة وفاة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس 31 حالة وفاة جديدة منها 24 في ووهان عاصمة الإقليم. (رويترز)