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الصين تسجل حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا

منشور 02 أيّار / مايو 2020 - 03:41
بكين تحاول استعادة إيقاع الحياة الطبيعي رغم كورونا
بكين تحاول استعادة إيقاع الحياة الطبيعي رغم كورونا

أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت أن البلاد سجلت حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد أمس انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن الحالة قادمة من الخارج وذلك انخفاضا من تسجيل ست حالات قادمة من الخارج في اليوم السابق. ولم تسجل الصين أي إصابات جديدة محلية بعد تسجيل ست حالات في اليوم السابق.

وسجلت البلاد أيضا 20 حالة دون ظهور أعراض انخفاضا من 25 حالة دون أعراض في اليوم السابق.

ويصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82875 بينما لا تزال الوفيات عند 4633. (رويترز)


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