الصين تسجل 5 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وذلك مقابل 6 حالات في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن 4 حالات من أصل الـ 5 ناجمة عن انتشار الفيروس محليا، والحالة الخامسة تعتبر "مستوردة" من الخارج.

وبات عدد الحالات "المستوردة" أقل مما كان يوم الثلاثاء، حين سجلت السلطات الصينية 3 حالات من هذا القبيل.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين بلغ 82965 حالة، فيما بقت حصيلة الوفيات دون تغيير عند الـ 4634 شخصا.

يذكر أن الصين كانت البؤرة الأولى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ يناير الماضي. وعاود الفيروس انتشاره على نطاق محدود خلال الفترة الأخيرة في أعقاب سيطرة السلطات على الوباء والبدء برفع القيود. (رويترز)