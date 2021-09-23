الصين تطالب برفع العقوبات الإقتصادية عن أفغانستان

طالبت بكين برفع العقوبات الإقتصادية عن افغانستان، وعدم استخدام تلك العقوبات لممارسة الضغط السياسي على "كابل".

وقال وزير خارجية الصين، وانغ يي، إن العقوبات أو القيود الأحادية المختلفة على أفغانستان يجب "رفعها في أقرب وقت ممكن".

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله، في اجتماع افتراضي لوزراء خارجية مجموعة العشرين بشأن أفغانستان، أمس الأربعاء، إنّ العقوبات الاقتصادية على أفغانستان يجب أن تنتهي.

وقال إنّ احتياطيات أفغانستان من العملات الأجنبية هي "أصول وطنية مملوكة لشعب أفغانستان، ويجب أن يستخدمها شعبها، ويجب عدم استخدامها كورقة مساومة لممارسة ضغط سياسي على أفغانستان".

وبعد سيطرة "طالبان" على البلاد، تحرّكت واشنطن سريعاً لمنع وصول 9.5 مليارات دولار من الأموال الاحتياطية الدولية، وضغطت على صندوق النقد الدولي لتعليق تحويل أكثر من 400 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم صندوق النقد، في بيان، إنّه "يوجد حالياً عدم وضوح داخل المجتمع الدولي في ما يتعلق بالاعتراف بحكومة في أفغانستان، ونتيجة لذلك فإن هذا البلد لا يمكنه الوصول إلى حقوق السحب الخاصة أو أي موارد أخرى لصندوق النقد الدولي".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دعا مجلس الأمن الدولي إلى النظر في مسألة تطوير خطة لاستثناء حركة "طالبان" من بعض العقوبات مستقبلاً، مضيفاً أنّ "المسؤولية الأولى للأمم المتحدة في أفغانستان هي التعامل مع حركة طالبان والالتزام القوي بتقديم المساعدات الإنسانية".