الصين تطالب كل وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية

أمرت الصين جميع وكالات السفر بتعليق الجولات المحلية والدولية في إطار جهود لاحتواء تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا الذي تسبب في 26 حالة وفاة وإصابة أكثر من 876 بالعدوى.

وأمرت وزارة الثقافة والسياحة وكالات السفر وشركات السياحة بوقف برامج السفر اعتبارا من اليوم الجمعة، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة أنباء بلومبيرغ.

ويأتي هذا الإجراء في بداية عطلات العام القمري الجديد التي تشهد سفر ملايين الصينيين عبر البلاد وإلى الخارج.

وتتخذ الصين إجراءات استثنائية حيث تحاول الحد من انتشار الفيروس الذي يخشى البعض أن يتسبب بأضرار تماثل التي نتجت عن متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس).

وستمثل هذه الخطوة ضربة قوية لصناعة السياحة.

يشار إلى أن السياح الصينيين، الذين يشكلون أكبر عدد من المسافرين إلى الخارج على مستوى العالم، أنفقوا 130 مليار دولار في الخارج عام 2018. (د ب أ)