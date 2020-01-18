الصين تطلق سراح ناشطة من حركة "مي تو" داعمة لمتظاهري هونغ كونغ

ذكرت مصادر مطلعة السبت أن الصين أطلقت سراح ناشطة بارزة من حركة “مي تو” النسائية، كان تم اعتقالها في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بعد أن أعربت عن دعمها لمتظاهري هونغ كونغ.

وكانت صوفيا هوانغ وهي صحافية وناشطة ساعدت في تدشين حركة “مي تو” الصينية النسائية، قد تم اعتقالها في 17 تشرين أول/ أكتوبر الماضي في مدينة جوانغتشو جنوب البلاد.

وتم اعتقال هوانغ (32 عاما) بناء على اتهامات بـ”إثارة نزاعات واضطرابات” غالبا ما توجهها الشرطة للنشطاء ويمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.

ويُعتقد أن هوانغ كانت تخضع لمراقبة دقيقة بعد أن نشرت مقالا بشأن المظاهرات المناهضة للحكومة في إقليم هونغ كونغ، على الانترنت في حزيران/ يونيو الماضي، عندما كانت تدرس في الإقليم وهو مركز مالي واقتصادي عالمي. (د ب أ)