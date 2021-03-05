الصين تعتزم زيادة الميزانية العسكرية بنسبة 6.8%

تعتزم الصين زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 8ر6 % خلال عام 2021، بوتيرة أسرع قليلا عن العام الماضي، وفقًا لتقرير الميزانية الصادر اليوم الجمعة في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية.

وارتفعت الميزانية العسكرية للصين بنسبة 6ر6 % في عام 2020 ، بمعدل أبطأ قليلاً مما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث ركزت الحكومة المزيد من الموارد على مساعدة الاقتصاد المتضرر بسبب فيروس كورونا.

وتبني الصين جزرا عسكرية كجزء من نزاع إقليمي مع جيرانها في بحر الصين الجنوبي، وتخوض مواجهات حدودية بين الحين والآخر مع الهند كما زادت التوترات بينها وبين الولايات المتحدة. (د ب أ)