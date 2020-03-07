الصين تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 3070 حالة

أعلنت الصين اليوم السبت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) إلى 3070 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت السلطات الصحية الصينية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 80651 حالة بعد إضافة 99 إصابة جديدة.

وأشارت السلطات إلى شفاء 55404 حالة بعد تلقي العلاج وخروجها من المستشفيات.

وفي سياق متصل، أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد المصابين بالمرض الفتاك إلى 6767 شخصا. (وكالات)