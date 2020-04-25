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الصين تعلن 12 حالة إصابة جديدة بكورونا دون تسجيل حالات وفاة

منشور 25 نيسان / أبريل 2020 - 07:35
الصين تعلن 12 حالة إصابة جديدة بكورونا دون تسجيل حالات وفاة

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت تسجيل الصين 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 أبريل/ نيسان مقابل ست حالات جديدة في اليوم السابق.

وكان من بين هذه الحالات الجديدة 11 حالة واردة من الخارج مقابل حالتين تم إعلانهما في اليوم السابق.

وأعلنت اللجنة أيضا 29 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بتراجع طفيف عن محصلة اليوم السابق والتي بلغت 34. وكان من بين تلك الحالات أربع حالات واردة من الخارج.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82816 حالة. وما زال عدد حالات الوفاة عند نفس المستوى وهو 4632 حالة دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة في 24 أبريل/ نيسان. (رويترز)


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