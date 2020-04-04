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الصين تعلن 19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

منشور 04 نيسان / أبريل 2020 - 06:43
الصين تعلن 19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

 أعلن بر الصين الرئيسي اليوم السبت 19 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا تراجعا من 31 حالة يوم الجمعة من بينها حالة إصابة في إقليم هوبي بوسط الصين بؤرة تفشي الفيروس في البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن من بين الحالات الجديدة 18 لمسافرين قادمين من الخارج. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81639 حالة حتي يوم الجمعة.

وأعلنت الصين أيضا أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 3326 حتى يوم الجمعة. (رويترز)


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