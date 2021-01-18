الصين تفرض عقوبات غير محددة ضد مسؤولين أمريكيين

فرضت الصين عقوبات على مسؤولين أمريكيين - لكن دون تسميتهم أو تحديد العقوبات بدقة - في إطار نزاع القوتين الرئيسيتين بشأن تايوان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، للصحفيين: "ردا على مخالفات الجانب الأمريكي، قررت الصين فرض عقوبات ضد مسؤولين أمريكيين يتصرفون بشكل فاضح ويتحملون مسؤولية كبيرة".

وكانت رئيسة تايوان، تساي إنج ون، قد عقدت اجتماعا عبر الإنترنت يوم الخميس مع السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، بعد إلغاء زيارة المبعوث الأمريكي إلى تايوان.

وأثارت المحادثات في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبا متوقعا في بكين، التي كررت معارضتها لجميع الاتصالات الرسمية بين واشنطن وتايوان.

وفي إجراءات أمريكية أخرى، رفع وزير الخارجية مايك بومبيو في 9 كانون ثان/يناير القيود المفروضة على كيفية تعامل الدبلوماسيين الأمريكيين وممثلي الحكومة الأمريكية مع المسؤولين في تايوان.

وتنظر بكين إلى تايوان على أنها إقليم انفصالي سوف يصبح يوما ما جزءا من البلاد مرة أخرى.