الصين تلغي الإعفاء من التأشيرة للدبلوماسيين الأمريكيين الذين يزورون هونغ كونغ

ألغت الصين، اليوم الخميس، معاملة الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الأمريكية، الذين يزورون هونغ كونغ، وماكاو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمر صحفي ببكين، إن الصين ألغت معاملة الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يزورون هونغ كونغ وماكاو.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين عقوبات مالية وحظر سفر على 14 مسؤولا صينيا، بسبب دورهم في تبني قانون للأمن القومي لهونغ كونغ واستبعاد بكين الشهر الماضي للمعارضين المنتخبين في هونغ كونغ.

ونددت بكين بهذه العقوبات واصفة الخطوة الأمريكية بأنها "جنونية ودنيئة". (رويترز)