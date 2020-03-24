الصين تلغي قيود السفر من وإلى إقليم هوبى "معقل كورونا"

قررت الصين الثلاثاء، رفع كل القيود المفروضة على السفر من وإلى إقليم هوبي غدا 25 مارس باستثناء مدينة ووهان عاصمة الإقليم وبؤرة تفشي فيروس كورونا، والتي سيتم رفع القيود المفروضة عليها في الثامن من أبريل .

وأضافت اللجنة إنه سيتم رفع القيود المفروضة على مغادرة ووهان في الثامن من أبريل وأغلقت السلطات ووهان منذ 23 يناير.

كما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنها تلقت تقارير عن 7 حالات وفاة و78 حالة إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بينها 74 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3280 وفاة و81350 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع الوفيات كانت في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وأنه من بين الحالات الوافدة، تم تسجيل 31 حالة في بكين و14 في مقاطعة قوانجدونج و9 في شنجهاي و5 في مقاطعة فوجيان و4 في تيانجين و3 في مقاطعة جيانجسو، وحالتين في كل من مقاطعتي تشجيانج وسيتشوان، وحالة واحدة في كل من مقاطعات شانشي ولياونينج وشاندونج وبلدية تشونجتشينج، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 427 حتى يوم أمس.

وأضافت اللجنة أن الحالات المحلية الـ 4 التي تم تسجيلها بينها حالة في بكين وحالة في مدينة "ووهان" مركز تفشي الفيروس بوسط الصين وذلك للمرة الأولى منذ 5 أيام متتالية لم يتم فيها تسجيل أية إصابة جديدة، فيما تم الإبلاغ عن 35 حالة جديدة مشتبه فيها أمس، وخروج 456 شخصا من المستشفيات في اليوم نفسه بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 73299 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 176 ليصل إلى 1573 حالة.

وتابعت اللجنة أن 12077 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت المراقبة الطبية.

وبنهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 356 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و25 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و195 حالة في تايوان بما في ذلك حالتا وفاة، فيما خرج 101 مريض في هونج كونج و10 في ماكاو و29 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.

ومن جانبها، طالبت عاصمة الصين (بكين) جميع القادمين من الخارج بالخضوع للحجر الصحي بشكل مركز وأخذ اختبار الحمض النووي (نات) ابتداء من غد /الأربعاء/، وسط استمرار عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 الوافدة في الزيادة.

ودعا ليو هاي تاو المسؤول في مصلحة الدولة الصينية للهجرة المسافرين الدوليين إلى "التفكير مليا" بشأن اختيار مطار بكين الدولي للتحويل (ترانزيت) إلى رحلات جوية متجهة إلى بلدان أخرى، حيث تعزز الصين الجهود لكبح الخطر المتصاعد من قبل الحالات الوافدة المصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأضاف تاو أنه وفقا للائحة صينية جديدة، فإنه بدءا من أمس، تم إعادة توجيه الرحلات الدولية التي كان من المقرر وصولها إلى بكين، إلى 12 مدينة صينية أخرى، تشمل تيانجين وهوهيهوت، وأن الركاب سيخضعون لإجراءات الدخول وتدابير الحجر الصحي في مطارات المدن المحددة قبل أن يواصلوا رحلاتهم إلى بكين.

وتابع تاو أنه نظرا للوضع الوبائي بالخارج، فإنه يتعين على الأجانب الوافدين إلى البلاد تسجيل معلومات تشمل جهة الدعوة والاستقبال والأشخاص الذي يتصلون به في الصين وعنوان أماكن ووجهات المرور، علاوة على بيانات الاتصال الشخصية، وأن المسافرين الأجانب الذين لا يستوفون متطلبات الدخول، أو لا يجيبون على الاستفسارات أو لا يسجلون المعلومات وفقا للحقائق، لن يسمح لهم بدخول الصين.

وسجلت بكين 31 حالة جديدة وافدة مصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة في بكين إلى 138 حالة.

واكتشف أطباء الأطفال الصينيون الذين يتتبعون حالات الأطفال المصابين بمرض فيروس كورونا الجديد ( كوفيد-19) أن حالات الأطفال المصابين خفيفة بشكل عام من حيث شدة المرض.

وأظهرت الدراسة – التي أجراها خبراء من المركز الطبي الصيني للأطفال (شنجهاي) ومركز شنجهاي الطبي للأطفال التابع لكلية الطب بجامعة شنجهاي جياوتونج واعتمدت على بيانات من حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين قبل 8 فبراير 2020- أن هناك 731 حالة مؤكدة لأطفال في البلاد، تمثل 3ر2% من إجمالي عدد الحالات. وكانت هناك حالة وفاة واحدة وثلاثة مرضى في حالة حرجة بين الحالات المؤكدة للأطفال، في حين ظهرت أعراض خفيفة على 709 مريض، ما يمثل 97% من المجموع.

وعلى الرغم من أن حالات الأطفال ليست خطيرة مثل حالات البالغين، إلا أن الأطفال من جميع الأعمار كانوا حساسين للفيروس ولم يكن هناك فرق واضح بين الجنسين، وكان الرضع أكثر عرضة للإصابة. وتركزت معظم الحالات في مقاطعة هوبي بوسط الصين والمناطق المحيطة بها.

وفي سياق متصل، ذكرت سلطات مقاطعة "هوبي" (الأكثر تضررا من فيروس كورونا) أن إجمالي 115 مقصدا سياحيا أعيد فتحها أمام العامة ظهر أمس بتدابير صارمة للوقاية والسيطرة على الوباء.