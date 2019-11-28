الصين تندد بتوقيع ترامب على مشروعي قانون يدعمان متظاهري هونغ كونغ

نددت الصين اليوم الخميس بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروعي قانون يدعمان المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان وقانون الديمقراطية يمثلان “تدخلا خطيرا” في الشؤون الداخلية للصين.

وقالت الوزارة: “ننصح الولايات المتحدة بعدم التصرف بشكل تعسفي، وإلا فإن الصين سوف تتصدى له بحزم ، ويجب أن تتحمل الولايات المتحدة كل العواقب المترتبة على ذلك”.

واتهمت الصين الولايات المتحدة بدعم “المجرمين الذين يمارسون العنف” في هونغ كونغ وبتقويض مبدأ “بلد واحد ونظامان”.

وقالت الوزارة: “يجب أن نخبر الجانب الأمريكي أن هونغ كونغ هي هونغ كونغ الصينية”.

وأضافت أن شؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية بحتة للصين، وليس من حق أي حكومة أو قوة أجنبية التدخل.

وتابعت أن مشروعي القانون “يظهران النوايا الشريرة والطبيعة المهيمنة للولايات المتحدة”. (د ب أ)