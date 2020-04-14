الصين توافق على تجارب لقاح كورونا

وافقت الصين على إجراء اختبارات أولية على البشر لتجربة لقاحين في إطار مكافحة فيروس كورونا فيما تسعى للسيطرة على الحالات الوافدة خاصة من روسيا المجاورة.

وسجلت الصين 82249 حالة إصابة بكورونا و3341 وفاة حتى يوم الثلاثاء 14 أبريل - نيسان 2020. ولم ترصد أي وفيات في الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وبينما تكافح الصين لمنع موجة ثانية من كوفيد-19 ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (ِشينخوا) اليوم الثلاثاء إن بكين ستبدأ في تجربة لقاحين على البشر.

واللقاحان من ابتكار وحدة سينوفاك بيوتيك في بكين ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية.

وخلال اجتماع برئاسة لي كه شيانغ رئيس الحكومة الصينية يوم الاثنين 13 أبريل نيسان 2020 قرر فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا نشر المزيد من الموارد الصحية على الحدود.

وقال إنه سيشيد مستشفيات ونقاط عزل في المناطق الحدودية وسيعزز التعاون مع البلدان المجاورة.