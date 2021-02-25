الصين: خروج 100 مليون من قائمة الفقر المدقع

أعلن الرئيس الصيني، شي جينبينغ ، أن بلاده انتصرت على الفقر، واشارت الاحصائيات الى خروج 100 مليون صيني فقط عن خط الفقر المدقع

قيادة الرئيس الصيني

تنسب الصين الفضل في التخلص من الفقر المدقع إلى قيادة الرئيس الصيني الذي ساعد وعلى مدى ثماني سنوات في انتشال ما يقرب من 100 مليون شخص في الأرياف من درجات الفقرالقصوى.

ومنذ البدء ببرنامج الإصلاح في أواخر السبعينيات، تخلص 800 مليون شخص من حدة الفقر. لكن بعض الخبراء يشككون في تعريف "حدة الفقر" وكيفية قياس ذلك، ففي الصين يُعرّف الفقر المدقع بأنه كسب أقل من 620 دولارًا في العام.

انتشال الملايين من الفقر

ووفقا للمعايير الحالية، فقد انتشل 98.99 مليون من سكان الريف من الفقر، كما أزيلت من قائمة الفقر 832 محافظة و 128 ألف قرية.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الحد الأدنى الذي حددته الصين لتعريف الفقر المدقع يبلغ 1.69 دولارًا في اليوم بأسعار الصرف الحالية مقارنة مع الحد الذي وضعه البنك الدولي البالغ 1.90 دولارًا.