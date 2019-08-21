الصين: عقوبات على الشركات الامريكية التي تبيع طائرات حربية لتايوان

نددت الصين ببيع الولايات المتحدة 66 طائرة حربية من نوع "أف-16" إلى تايوان، وتعهدت بفرض العقوبات على الشركات الأمريكية الضالعة في بيع هذه الطائرات.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية غنغ شوانغ خلال مؤتمر صحفي: "ستتخذ الصين كافة التدابير الضرورية لحماية مصالحها، ومن ضمنها فرض العقوبات على الشركات الأمريكية الضالعة في عملية بيع الأسلحة إلى تايوان".

وأضاف: "مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان تشكل انتهاكا خطيرا للقواعد الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية"، من غير أن يوضح طبيعة العقوبات المزمع فرضها.

وكانت الخارجية الصينية قد أعلنت في يوليو الماضي أن "مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان ألحقت الأذى بسيادة الصين وأمنها القومي وتشكل انتهاكا خطيرا للقواعد الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية".

وأضاف البيان أنه "من أجل حماية المصالح الوطنية ستفرض الصين عقوبات على الشركات الأميركية الضالعة في عملية بيع الأسلحة إلى تايوان".

وأعلنت واشنطن تباعا الموافقة على صفقات لبيع أسلحة بقيمة تربو على 10 مليارات دولار لتايوان تتضمن 66 طائرة مقاتلة من طراز F-16 ودبابات أبرامز وصواريخ ستينغر ومعدات متعلقة، ما اعتبرته الصين "تعديا خطيرا على القانون الدولي".