الصين عن إرسال أمريكا لسفينة حربية عبر مضيق تايوان: تخريب متعمد

أعربت الصين عن اعتراضها على إرسال الولايات المتحدة الأمريكية سفن صواريخ موجهة عبر مضيق تايوان واصفة ذلك بأنه “تخريب متعمد”.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بالجيش الصيني، الكولونيل بسلاح الجو، زانغ تسونهوي، في بيان صادر عنه الأربعاء.

وقال تسونهوي في بيانه “تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الحيلة القديمة لزعزعة مضيق تايوان باستمرار”، مضيفا أن مثل هذا العمل “تخريب متعمد للوضع الأمني الإقليمي ويلحق أذى حقيقي للسلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أرسلت المدمرة “USS Curtis Wilbur ” التي عبرت المياه الدولية بمضيق تايون الذي يفصل الصين عن تايوان، الثلاثاء.

وجاءت هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بخصوص العلاقات مع تايوان.

وفي 6 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت بكين معارضتها لتأسيس حوار عسكري بين الولايات المتحدة وتايوان، مؤكدة أنها ستقوم بالرد اللازم بناء على التطورات الناجمة عن ذلك.

وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترا منذ 1949، عندما سيطرت قوات يقودها “الحزب القومي” على تايوان بالقوة، عقب هزيمتهم في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان، وتعتبرها جزءا من الأراضي الصينية، وترفض أية محاولات لسلخها عنها، وبالمقابل لا تعترف تايوان بالحكومة الصينية المركزية.

وتدعي الصين سيادتها الكاملة على تايوان، البلد الديمقراطي الذي يسكنه 24 مليون نسمة ويقع قرب الشواطئ الجنوبية الشرقية لبر الصين الرئيسي. (الأناضول)