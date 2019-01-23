الصين والهند تُعانيان من نقص النساء.. 80 مليون إمرأة لسد النقص!

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان تحتاجان إلى نحو 80 مليون امرأة؛ لسد النقص، وإيجاد التوازن مع الذكور.

ووفق ما نقل موقع لو فيجارو الفرنسي، فإن الصين والهند تعانيان نقصا "مهولا" في عدد النساء، مضيفا أن تقريرا حديثا لـ"هيومن رايتس ووتش" سلط الضوء على الاختلال الحاصل في التركيبة السكانية للدولتين.

وقال التقرير إنه يوجد في بعض المناطق في الصين والهند 120 رجلا لكل 100 امرأة، وهو ما يؤكد اختلال التوازن بين الجنسين، الأمر الذي يثير قلقا كبيرا لدى سلطات الدولتين، مضيفا "في المجموع تحتاج الصين والهند إلى 80 مليون امرأة؛ لسد هذا النقص، وهذا الرقم قد يرتفع مستقبلا".

ويقول مراقبون إن سياسة "الطفل الواحد"، التي تبنتها الصين منذ 1979 حتى 2015، كانت من بين أسباب الخلل الحاصل في تركيبتها السكانية اليوم مشيرين إلى أن عددا من الأسر الصينية لا يزال يلجأ إلى الإجهاض للتخلص من الأجنة الإناث. وذكرت تقارير سابقة أن سياسة الابن الواحد أسفرت عن نقص كبير في عدد نساء الصين، يقدر بعشرات الملايين. وتنبأت الصين أن عدد الرجال سيفوق عدد النساء بـ30 مليونا بنهاية هذا العقد.