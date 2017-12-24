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الصين وروسيا تعارضان قرارا للأمم المتحدة ينتقد بورما بشان الروهنيغا

الصين وروسيا تعارضان قرارا للأمم المتحدة ينتقد بورما بشان الروهنيغا
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