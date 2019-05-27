الصين وروسيا تقاطعان مؤتمر البحرين

أعلن سفير الصين لدى فلسطين، كواه وي، الإثنين، أن بلاده، وروسيا، لن تشاركا في ورشة البحرين المزمع عقدها الشهر المقبل في العاصمة البحرينية، المنامة.

جاء ذلك خلال لقائه نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والخارجية، في مكتبه برام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وقال السفير الصيني إن روسيا والصين، اتفقتا على عدم المشاركة في ورشة المنامة الاقتصادية.

كما أكد موقف بلاده “الداعم للقضية والشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وفي 19 مايو/ أيار الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار” يومي 25 و26 من الشهر المقبل.

وتستهدف الورشة، تسويق خطة التسوية المرتقبة، المعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”، التي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.

