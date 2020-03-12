الصين وكوريا الجنوبية تسجلان انخفاضا كبيرا في الإصابات بفيروس كورونا

سجلت الصين أقل عدد من حالات الإصابة الوفاة بفيروس كورونا منذ بدء إعلانها بشكل يومي عن حالات العدوى قبل سبعة أسابيع، وذلك بحسب إحصاءات رسمية نشرت اليوم الخميس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت اللجنة في بيان إنه تم كذلك تسجيل حالة 15 إصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة هناك إلى 80793 حالة.

وذكر البيان أن هناك ست حالات من بين سبع تم تأكيد إصابتها بالفيروس مؤخرا كانت قادمة من الخارج.

وأشار البيان إلى ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 3169 حتى الأربعاء.

وأوضح البيان أن مدينة هوبي سجلت 10 حالات وفاة من بين الحالات التي تم اكتشافها خلال الساعات الـ24 الماضية.

واختتم البيان قائلا إن عدد المصابين الذين تعافوا من الفيروس ارتفع بمعدل 1318 حالة ليصل إلى 62793 حالة.

وفي الوقت نفسه، سجلت كوريا الجنوبية أقل عدد من الإصابات اليومية بالفيروس في أسبوعين، حيث أظهرت الأرقام الرسمية التي نشرت اليوم الخميس إصابة 114 حالة جديدة ووفاة ست حالات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الرسمية “يونهاب”.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المركز الكوري لمراقبة الأمراض والوقاية قوله إن إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد وصل إلى 7869 وإن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 66.

وأشار المركز إلى أن معظم الحالات، من بينهم 73 حالة إصابة جديدة، تركزت في مدينة دايجو الواقعة جنوب شرقي البلاد وإقليم كيونغ سانغ الشمالي. (د ب أ)