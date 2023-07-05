الصين: 15 قتيلا جراء أمطار غزيرة

لقي 15 شخصا وفقد 4 آخرون جراء أمطار غزيرة ضربت جنوب غرب البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة شينخوا نقلا عن السلطات المحلية قولها إن الأمطار أودت بحياة 15 شخصا فيما اعتبر 4 آخرون في عداد المفقودين بمنطقة تشونغتشينغ في شمال غرب الصين.

وتعرضت مناطق جنوب الصين لهطول مطري مستمرة منذ أيام، الأمر الذي أدى إلى حدوث فيضانات وتضرر عدد من المناطق.

وحصر السكان في المناطق المنخفضة في فيضانات مياه الأمطار في بلدة ليوبانشوي جنوب غرب مقاطعة قويتشو.

حيث دخلت المياه إلى الطوابق الأرضية للمنازل وحاصرت السكان في داخلها وتم إرسال فرق الإنقاذ لإجلاء السكان المحاصرين، حيث تمكنت من إنقاذ أكثر من 40 شخصًا بعد جهود استمرت 3 ساعات.

وعلق في مدينة شيانينغ بمقاطعة هوبي السكان بسبب ارتفاع مياه الفيضانات التي وصلت إلى حوالي متر، حيث تم إجلاء أكثر من 30 شخصا لمناطق آمنة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في الصين استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال 5 مقبلة.