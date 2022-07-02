الصين.. 27 مفقودا بانشطار منصة سفينة عائمة إلى نصفين

انشطرت منصة سفينة بحرية عائمة إلى نصفين قبالة سواحل هونغ كونغ في بحر الصين الجنوبي ، اليوم السبت، وعلى متنها 30 من أفراد الطاقم.

وبحسب المصادر(www.scmp.com)، "تلقى مركز تنسيق الإنقاذ البحري في هونغ كونغ في الساعة 7.25 بالتوقيت المحلي (2.25 بتوقيت موسكو) رسالة مفادها بأن حوالي 300 كيلومتر جنوب غرب هونغ كونغ في بحر الصين الجنوبي، حدثت حالة طارئة طوارئ بسفينة شحن، ولسبب غير معروف، انقسمت إلى جزئين".

وعلى إثرها، توجهت سفينة إنقاذ إلى موقع الحادث قادمة من البر الرئيسي للصين، وأرسلت خدمات الإنقاذ في هونغ كونغ طائرة ومروحيتين، لكن إعصار تشابا الذي يمر في المنطقة يعقد عملية البحث والإنقاذ.

ولفتت المصادر إلى أنه حتى الآن، تم إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم، ويستمر البحث عن 27 شخصا آخرين لا يزال مصيرهم مجهولا.

إلى ذلك، أصدر مرصد هونغ كونغ للأرصاد الجوية، مساء السبت، تحذيرا من عاصفة من المستوى 8 على مقياس من 10 مع اقتراب العاصفة الاستوائية تشابا من المنطقة الإدارية الخاصة.