الضفة.. استشهاد فلسطيني متأثرا برصاص الجيش الإسرائيلي

استشهد اليوم الثلاثاء شاب فلسطيني، متأثرا بإصابته، قبل نحو أسبوعين، برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقال مصدر طبي بمستشفى رفيديا الحكومي بنابلس إن الشاب محمد العرايشي "توفي اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين".

وأضاف المصدر أن المصاب كان قد وصل إلى المستشفى بحالة خطيرة جدا، وأجريت له عدة عمليات جراحية في حينه.

وأُصيب “العرايشي” بتاريخ 9 أغسطس/ آب الجاري، خلال عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، استشهد خلالها 3 فلسطينيين بينهم الناشط إبراهيم النابلسي.