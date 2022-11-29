الضفة الغربية.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال

أكدت وزارة الصحة في فلسطين استشهاد مواطن جنوبي الضفة الغربية المحتلة متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر (قرب الخليل) وذلك عقب مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت أمّر

وتعاملت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مع 22 إصابة خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر قرب الخليل، من بين المصابين 9 بالرصاص الحي و5 بالرصاص المعدني و8 بحالات الاختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

