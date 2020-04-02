الضفة الغربية.. 21 اصابة جديدة بكورونا لعمال قادمين من "اسرائيل"

أعلنت الحكومه الفلسطينيه تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية أغلبهم لعمال قادمين من إسرائيل، حسبما أفادت مراسلة RT.

وذكرت المراسلة أن جميع المصابين الجدد من العاملين داخل الخط الأخضر.

وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، أن الحالات الجديدة ترفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وغالبيتها لعمال داخل أراضي الـ1948، ومخالطين لهم، إلى 155 إصابة في فلسطين.

وأوضح الشخرة في إيجاز صحفي أن من بين الإصابات الـ21 الجديدة، تسعة من القدس، و11 من محافظة رام الله، وحالة واحدة من الخليل.

يأتي ذلك غداة تحذير الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، من "سيناريو مرعب" ينتظر الفلسطينيين، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى عمال عادوا من عملهم في الداخل.