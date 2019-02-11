الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات ويهدم منزلا بالضفة

قوات الاحتلال زعمت أنها عثرت على أسلحة في كفر عقب شمالي القدس المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة "يشتبه بضلوعهم في نشاطات شعبية"، وفق تعبيرها.

وزعمت قوات الاحتلال، أنها عثرت على أسلحة في كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وأعلنت أنها صادرت عشرات الآلاف من الشواقل (عملة إسرائيلية) خلال حملة مداهماتها في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال هدمت منزلا لعائلة الشوبكي في قرية الولجة غربي مدينة بيت لحم المحتلة.

وهاجم مستوطنون مساء أمس الأحد، مركبات الفلسطينيين بالحجارة في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس المحتلة، وقاموا بتحطيم زجاج عدد من المركبات المتوقفة أمام المنازل في المنطقة الشمالية من البلدة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن المستوطنين نظموا مسيرة وسط البلدة، وسط أعمال عنف وعربدة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبات عدة.

عربي21