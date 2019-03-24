الطائرات الإسرائيلية تشن غارتين جنوبي قطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الأحد، غارتين قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، بأن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارتين على منطقة مخيم “العودة” شرقي مدينة رفح، أقصى جنوبي القطاع.

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وقوع أي إصابات جراء القصف.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، استهداف موقعين رصد يتبعان لحركة “حماس” شرقي رفح، ردا على إطلاق بالونات حارقة.

ويطلق فلسطينيون من غزة بالونات تحمل مواد مشتعلة باتجاه المستوطنات اليهودية منذ مايو/ أيار الماضي، في أسلوب احتجاجي ضمن مسيرات “العودة وكسر الحصار”.

ومنذ نهاية مارس 2018، يشارك فلسطينيون في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل.

ويطالب المشاركون في المسيرات الأسبوعية، بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

فيما يقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

الأناضول