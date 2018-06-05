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الطائرات الورقية تحول حياة المستوطنين في غلاف غزة إلى كابوس

الطائرات الورقية تحول حياة المستوطنين في غلاف غزة إلى كابوس
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