الطريق الوحيد المباشر لميناء الحديدة مهدد

قالت مسؤولة في منظمة نروجية لمساعدة اللاجئين الاربعاء بباريس ان التحالف العسكري الداعم للحكومة اليمنية الذي تقوده الرياض والذي يحاصر ميناء الحديدة، لم يترك الا طريقا مباشرا واحدا مفتوحا للميناء يمكنه إغلاقه في ساعتين.

ونبهت سوزي فان ميغين المسؤولة في المجلس النروجي للاجئين، التي تتخذ في صنعاء مقرا لها أثناء زيارة لفرنسا، أنه اذا قطع هذا الطريق "لن تعود هناك أي امكانية لتموين نحو 22 مليون يمني يعتمدون على يعبر من هذا الميناء".

وقالت الامم المتحدة الثلاثاء ان العمليات التجارية في ميناء الحديدة الذي يعبر منه نحو 70 بالمئة من الواردات اليمنية، تراجعت الى النصف خلال الاسبوعين الماضيين بسبب استئناف المعارك للسيطرة على هذا الميناء الكبير على البحر الاحمر.

وأوضحت ميغين ان قوات التحالف التي تقاتل المتمردين الحوثيين المتحصنين في الحديدة "حاصرت المدينة بالكامل، باستثناء طريق واحد يتجه شمالا".

وأضافت "اعتقد ان الطريق يبقى مفتوحا حتى مباحثات السلام التي قد تبدا قريبا في ستوكهولم (..) لكن اذا فشلت وتدهور الوضع، يمكن للتحالف السعودي الاماراتي ان يقطع هذا الطريق الى قسمين ومن شأن ذلك ان يزيد الاوضاع سوءا".

وكثف المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيتث مؤخرا مباحثاته مع أطراف النزاع لاقناعها بالمشاركة في مباحثات السلام بالسويد.

واعتبرت المسؤولة الانسانية النروجية انه "في الاثناء ليس من مصلحة السعوديين والاماراتيين السيطرة على مدينة الحديدة" وهم "يراقبون الميناء ويعرفون كل ما يدخل اليه".

وحذرت من انه اذا عزلت الحديدة عن باقي اليمن "لن يكون بامكان اي ميناء أن يحل محله (ميناء الحديدة) بشكل ناجع".

وأضافت أنه "في كل الاحوال المساعدة الانسانية الكاملة ليست الحل ولا يمكننا تغذية 29,3 مليون شخص اي كل شعب البلد. ومن الضروري ان يكون اليمنيون قادرين على شراء غذائهم وأن نتمكن من الاهتمام بمن هم في وضع اصعب".

وبحسب الامم المتحدة خلف النزاع اليمني منذ 2015 ما لا يقل عن عشرة آلاف قتيل.