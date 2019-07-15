الطعن في براءة العادلي: نهب مليار جنية تم تكفيله بـ 500 فقط

طعنت النيابة العامة في مصر أمام محكمة النقض في حكم براءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في قضية الفساد المعروفة بـ "أموال الداخلية".

وكانت محكمة الجنايات قضت، في 9 مايو الماضي، ببراءة العادلي والمتهمين في القضية، وتغريم كل منهم 500 جنيه فقط.

وحسب صحيفة "الوطن" المصرية، إن الطعن أودع محكمة النقض في المدة القانونية التي يحددها القانون للطعن على أحكام الجنايات، ومن المنتظر أن تحدد محكمة النقض موعد نظر الطعن قريبا.

وجاء الطعن بعد أن حكمت محكمة الجنايات في مايو الماضي، ببراءة حبيب العادلي والمتهمين في القضية نفسها.وحال قبول الطعن، تلغي محكمة النقض حكم البراءة الصادر بحق العادلي وباقي المتهمين، وتصدر حكما جديدا بشأنهم أو تصحح الحكم المطعون عليه وفق ما تقضي به، أما في حال رفض الطعن، فسيكون حكم الجنايات الصادر في القضية نهائيا وهو البراءة.

ونسبت جهات التحقيق لوزير الداخلية الأسبق وباقي المتهمين، أنهم استولوا وسهلوا الاستيلاء على أموال تزيد عن مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية، خلال فترة عملهم، في الفترة من عام 2000 حتى 2011، قبل أن تعدل محكمة الجنايات الاتهام إلى الإهمال غير العمد.