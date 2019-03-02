الطيار الهندي يشكر باكستان

بدا فارثامان مصابا في احدى عينيه مع وصوله الى الهند

أثار شريط فيديو للطيار الهندي الذي أفرجت عنه باكستان يوم الجمعة 1 آذار – مارس 2019 ويظهر فيه موجها الشكر الى السلطات الباكستانية، السبت غضبا في الهند في وقت اعتبرت اسلام اباد ان الافراج عن الطيار هو "بادرة سلام" في الازمة حول كشمير.

وكان اللفتانت-كولونيل الهندي ابهينندان فرتهامان الذي تم اسقاط طائرته الميغ الاربعاء حين كان يطارد مقاتلات باكستانية فوق كشمير، عبر في وقت مبكر الجمعة مركز واغاه الحدودي بعد عدة ساعات تأخير عن الموعد المقرر سلفا.

وبعد أن عاد الى بلاده اجريت للضابط الهندي على الفور فحوصات طبية قبل الاستماع اليه من الاجهزة العسكرية والمخابرات.

وبحسب وسائل اعلام هندية فان عودة الطيار تأخرت بسبب اجباره على قبول تسجيل شريط الفيديو مقابل الافراج عنه.

ووصفت وسائل الاعلام الهندية الشريط بأنه "مقيت" وينتهك المعايير الدولية لاسرى الحرب.

وبدا فارثامان مصابا في احدى عينيه مع وصوله الى الهند. وكان هبط بالمظلة من مقاتلته في الجانب الباكستاني من الاقليم المتنازع عليه. وتم نقله بعدها للخضوع لفحوص طبية قبل ان تستجوبه الاستخبارات الهندية.

شريط صور قسرا

وقالت وسائل الاعلام الهندية ان الطيار عاد متأخرا لانه "أجبر" على تصوير شريط مقابل الافراج عنه.

ويشكر الجندي في الشريط، الجيش الباكستاني لما يتصف به من مهنية ولانقاذه من حشد باكستاني هاجمه لدى هبوطه. ويتهم وسائل الاعلام الهندية باشاعة هستيريا حربية بين البلدين.

وعرض الجيش الباكستاني الشريط على نطاق واسع.

وقال رئيس الحكومة السابق في ولاية جامو وكشمير الهندية عمر عبدالله ان الشريط المصور شكل اخلالا بالتزام باكستان الافراج عن الطيار سريعا. وكانت إسلام اباد اعتبرت هذه الخطوة "بادرة سلام".

وكتب عبدالله على تويتر ان الطيار "أجبر على تسجيل (الشريط) قبيل تسليمه" للهند.

ووصفت وسائل الاعلام الهندية الشريط بانه "مقيت" وينتهك المعايير الدولية لاسرى الحرب. كذلك، هاجمته مواقع التواصل الاجتماعي في الهند.

لكن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أكد أن بلاده لم تتعرض لاي "ضغوط" للافراج عن الطيار، مشددا على "أننا لا نريد سوى السلام".