الطيبي: عائلة نتنياهو تتوارث الكذب والكره للعرب

أحمد الطيبي النائب العربي في الكنيست

اتهم أحمد الطيبي النائب العربي في الكنيست عائلة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بتوارث الكراهية والعنصرية ضد العرب وقال لنتنياهو الابن: عندما ولد جدك في بولندا أجدادي ولدوا هنا.

وروّج يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، منشورا تحريضيا على حسابه في فيسبوك، ادعى فيه أن أهالي مدينة طمرة الفلسطينية، استولوا على أراضيها بواسطة البناء غير المرخص، مستخدما عبارات عنصرية ضدهم تنضح بالكراهية.

وقال الطيبي ردا على منشور نتنياهو الابن: "ما اتفه هذا الكذب وصاحبه، يبدو أن الكراهية والعنصرية ضد العرب، تنتقل بالجينات في عائلة نتنياهو، ففي عام 2015 قال الوالد نتنياهو: "العرب يهرولون لصناديق الاقتراع" وفي عام 2018 يطل نتنياهو الابن ويقول: "العرب يسكنون بيوتهم".

وأضاف الطيبي: أما الحقيقة فهي أن مدينة طمرة مخنوقة، كما سائر البلدات العربية عبر قوانين تخطيط وبناء ظالمة وأراضيها صودرت تاريخيا، وبجانبها أقيمت مستوطنة اسمها نڤيه أڤيڤ لـ300 عائله يهودية، تمنع حتى الآن طمرة وبلديتها من شق شارع داخل أراضي المدينة، ووزير الإسكان غالانت يعرقل خطط ومشاريع إسكان بسبب موقف طمرة.

وفي رده على تغريدة الطيبي، كتب يائير نتنياهو:

"أحمد طيبي الصديق المقرّب لياسر عرفات، قاتل اليهود الأكبر بعد هتلر، كتب عني منشورا، وهذا مثير بالنسبة لي".

وأضاف: أريد أن أذكّر أحمد الطيبي، بأن جميع البلدات العربية دون استثناء قائمة أصلا على أطلال بلدات يهودية عتيقة، كثير منها تحتفظ باسمها اليهودي السابق حتى اليوم.

وعاد الطيبي فرد في مقابلة عبر (ريشت بيت) بالقول: "عندما ولد جدك في وارسو أجدادي كانوا في يافا والرملة والطيبة هذا وطننا(...).



وختم بالقول: يبدو أن الكراهية والعنصرية من جهة، والكذب من جهة أخرى، هي أمور وراثية في هذه العائلة