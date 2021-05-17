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الطيران الإسرائيلي يدمر فيلا الخالدي شمالي غرب غزة (صور)

منشور 17 أيّار / مايو 2021 - 08:18
فيلا تعود لرجل الأعمال الفلسطيني، عبد العزيز الخالدي
فيلا تعود لرجل الأعمال الفلسطيني، عبد العزيز الخالدي

دمر الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، فيلا تعود لرجل الأعمال الفلسطيني، عبد العزيز الخالدي، تقع بشمال غرب مدينة غزة.

وأغارت الطائرات على المبنى الجميل، بعد وقت قليل من استهدافه بصواريخ طائرات الاستطلاع، وسوته بالأرض، ولم يبلغ عن وقوع إصابات

 

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