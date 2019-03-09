الطيران الإسرائيلي يستهدف موقعا للمقاومة في غزة

غزه

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية فجر السبت موقعا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وقالت مصادر إعلامية فلسطينية، إن "طائرات الاحتلال أطلقت صاروخا على موقع البحرية التابع لكتائب القسام، شمال القطاع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت الجمعة استشهاد شخص واحد، وإصابة 48 آخرين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، بينهم مسعفون في الجمعة الـ50 لمسيرات العودة وكسر الحصار .



وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، إن المواطن تامر خالد مصطفى عرفات (23 عاما) من رفح، استشهد برصاص الاحتلال، قي أثناء مشاركته في الفعاليات.



وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، اسم جمعة "المرأة الفلسطينية"، على مسيرات كسر الحصار، التي بدأ المواطنون في غزة بالخروج للمشاركة فيها، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.