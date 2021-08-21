الطيران الاسرائيلي يشن سلسلة غارات على قطاع غزة (فيديو)

دوت اصوات انفجارات وسط قطاع غزة مع شن الطيران الاسرائيلي سلسلة غارات على مواقع للفصائل في المنطقة مساء السبت.

وقالت وسائل اعلام فلسطينية ان ثلاثة صواريخ استهدفت موقعا غرب مخيم النصيرات، فيما دوت اصوات انفجارات في جنوب غرب مدينة غزة.

وأطلقت المضادات الأرضية التابعة للفصائل المسلحة النار صوب طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي، كانت تحلق في أجواء قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه ”وفقا لتقييم الوضع في الجيش، تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية“.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية أن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز فرقة غزة بسريتين من الكتيبة الأولى، وثلاث فرق من وحدة ماجلان.

#شاهد لحظة استهداف موقع عرين التابع للمقاومة غرب النصيرات وسط قطاع غزة قبل قليل pic.twitter.com/NYl4iyFnDU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 21, 2021

وجاءت الغارات بعد قليل من تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بأنه ”سيكون هناك رد“ في أعقاب إصابة جندي اسرائيلي برصاص مسلح فلسطيني عند الجدار الفاصل مع شرقي قطاع غزة.

وقال غانتس في مقابلة مع القناة العبرية ”13“، إن ”أعمال الشغب التي وقعت في وقت سابق على حدود قطاع غزة، حوادث خطيرة للغاية سيكون لها رد“.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية، مساء السبت، مقطع فيديو اخر يوثق لحظة محاولة شبان فلسطينيين سحب سلاح أحد الجنود الإسرائيليين المستترين خلف الجدار الفاصل شرق مدينة غزة.

وجاءت هذه المقاطع في وقت تصدى فيه الجيش الاسرائيلي بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لمتظاهرين فلسطينيين تجمعوا قرب الحدود الشرقية لغزة في اطار فعاليات احياء الذكرى 52 لحرق المسجد الأقصى.