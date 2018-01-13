الطيران الاسرائيلي يقصف نفقا قرب الحدود بين مصر وغزة

ارشيف

اعلن الجيش الاسرائيلي ان طائراته اغارت في وقت متاخر من ليل السبت، على هدف لم تحدد طبيعته جنوب رفح بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وقال الجيش في بيان "أغارت مقاتلات سلاح الجو على بنية تحتية في جنوب رفح بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر".

وقالت وكالة انباء "معا" ان الطيران الاسرائيلي استهدفت نفقا الى الشرق من معبر كرم ابو سالم جنوب قطاع غزة بطائرة استطلاع قبل ان يقوم بقصف ذات المكان بصاروخ واحد من طائرات ال اف ١٦.

وتزامن القصف مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في اجواء مدينة رفح جنوب قطاع.

وقبيل القصف اصدر الجيش الاسرائيلي قرارا باغلاق معبر كرم ابو سالم الاحد دون ابداء الاسباب.

وحمل الجيش حركة حماس ما اسماه مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة.