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الطيران الاسرائيلي يقصف نفقا قرب الحدود بين مصر وغزة

الطيران الاسرائيلي يقصف نفقا قرب الحدود بين مصر وغزة
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