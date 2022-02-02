الطيران العراقي يستهدف كهفا لداعش ويقتل 5 منهم

استهداف السلطات العراقية كهف لتنظيم "داعش" وأسفر عن مقتل 5 عناصر شمالي البلاد.

وجاء في بيان صحفي رسمي، أن "عمليات نوعية لتشكيلات الأجهزة الأمنية تقابلها هزائم مستمرة لعصابات داعش الإرهابية على يد قواتنا الأمنية البطلة من بينها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، حيث عملت خلية الصقور التابعة للوكالة على متابعة مجموعة إرهابية داخل كهف في صحراء الحضر جنوبي محافظة نينوى".

وأضافت البيان "بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية، فجر اليوم، ضربات جوية بواسطة طائرات F_16 استهدفت خلالها الكهف بصورة دقيقة، أسفرت عن قتل خمسة إرهابيين من عناصر عصابات داعش الإرهابية".